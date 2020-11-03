سعيد الغفلي: شعب الإمارات يد واحدة

المصدر: (دبي - البيان )

أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن هذه المناسبة التي يجتمع فيها جميع أبناء الوطن في وقت واحد حول رمز وحدتهم وسيادتهم الوطنية، هي تأكيد أن شعب الإمارات سيبقى يداً واحدة، ويسير خلف قيادته لتحقيق الازدهار والتقدم والوصول إلى أعلى المراتب. وأوضح أن هذا اليوم هو يوم عز ومجد وفخر وشموخ لجميع أبناء الوطن، وإننا ونحن نستقي من حكمة قيادتنا الرشيدة الرؤية السديدة بعيدة المدى لبناء المستقبل المشرق للإمارات .

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