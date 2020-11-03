«محمد بن راشد للطب» تدعم مولوداً مصاباً بمشاكل تنفسية شديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تعاونها مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، شريك الجامعة الإكلينيكي، لتمكين ذوي طفل حديث الولادة والذي يعاني من مشاكل تنفسية من استخدام مركز المحاكاة لإتقان عملية تركيب أنبوب التنفس للطفل بطريقة آمنة.

وكان الطفل يعاني من مشاكل تنفسية شديدة بعد ولادته المبكرة تتطلب تركيب أنبوب التنفس داخل القصبة الهوائية حتى يتمكن من التنفس بأمان، وأتاحت الجامعة لذوي الطفل فرصة التعرف على كافة مراحل تركيب أنبوب التنفس من خلال عملية محاكاة على دمى طبية. ومن خلال الجلسات التدريبية تم تدريب الوالدين والأخصائيين على الطريقة الصحيحة لإدخال أنبوب التنفس في القصبة الهوائية وتبديله على نحو سليم من خلال مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية في الجامعة، الأكبر من نوعه في دبي، بإشراف أخصائيي الرعاية الصحية بالمركز.

وأعربت الدكتورة هيلين سترايك، رئيس وحدة العناية المركزة للأطفال في ميديكلينك مستشفى المدينة وأستاذ إكلينيكي مشارك في طب الأطفال في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن شكرها للجامعة لفتح أبواب مركز المحاكاة أمام ذوي الطفل ومقدمي الرعاية الصحية.

قدرة

كما أشار الدكتور نبيل زاري، مدير معهد التميّز في التعليم الصحي في الجامعة إلى أن قدرة مركز المحاكاة تشكل إنجازاً مهماً يرتقي بالمجتمع الطبي في الإمارات.

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