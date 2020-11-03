الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز دور المرأة في صون السلام والأمن

المصدر: نيويورك - وام

أكدت دولة الإمارات التزامها بتمكين النساء والفتيات في أنحاء العالم، من خلال خلق بيئة مناسبة وممكنة لتحقيق مشاركتهن الكاملة والمتساوية والمهمة، وذلك خلال مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن المرأة والسلام والأمن، حيث يحتفل المجتمع الدولي، بمناسبة مرور 20 عاماً على تبني مجلس الأمن القرار رقم 1325 (2000) التاريخي، الذي أنشأ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن.

وقالت دولة الإمارات في بيانها الخطي إلى المجلس: «لقد اضطلع جدول أعمال المرأة والسلام والأمن على مدى العقدين الماضيين، بدور محوري في إبراز الآثار غير المتناسبة على النساء والفتيات، كما أسهم بشكل خاص في الاعتراف بالدور المهم، الذي تلعبه المرأة في منع النزاعات وحلها، وعمليات الانتعاش بعد انتهاء النزاع، وأنه من واجبنا الحفاظ على التقدم المحرز، وضمان عدم ضياع المكاسب، كما أن النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن يمثل أولوية رئيسية لدولة الإمارات، وسيظل كذلك خلال ترشحنا المعلن عنه مؤخراً للحصول على مقعد منتخب في مجلس الأمن للفترة -2022 2023، وسيتم تركيزنا على التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1325 وقراراته التسعة اللاحقة».

وأكدت أهمية زيادة عدد النساء في الخدمة العسكرية وتأثيرهن في بناء السلام المستدام، وسلطت الضوء على مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي قامت بتخريج أكثر من 300 امرأة من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط لتيسير مساهمتهن الفعالة في حفظ السلام وحل النزاعات وجميع جوانب بناء السلام.

وشددت الإمارات على ضرورة ألا يتجاهل المجتمع الدولي زيادة حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وذكرت أنها تدين هذه الجرائم لأنها تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن.

وأضافت أن التمويل المخصص للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس لا يزال بعيداً عن تغطية الاحتياجات الفعلية، ولهذه الغاية جددت دولة الإمارات دعمها من خلال المساهمات المالية الإضافية لبرنامجي «القدرة الاحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية» و«مشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية» التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبادرة نادية.

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