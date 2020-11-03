منصور العور: علمنا شاهد على المكتسبات الحضارية

المصدر: (دبي-البيان)

أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية أن علم الامارات يُرفرف عالياً شامخاً في سمائنا، شاهداً على المكتسبات الحضارية التي تحققت بوحدتنا الوطنية وعزيمتنا التي لا تلين، وولائنا والتفافنا حول القيادة الرشيدة لبناء دولة تتمتع بالمنعة والشموخ وصنع مستقبل مشرقٍ بسواعد شباب يمثلون الثروة الحقيقية وعماد النهضة الشاملة. ويحمل عَلَمنا دلالاتٍ سامية تؤكّد وحدة مسارنا ومصيرنا وانتمائنا الراسخ لوطنٍ ما قام سوى لتحقيق آمال شعبه بالتقدم والعزة والرخاء.

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