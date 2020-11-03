عويضة المرر: العلم رمز عزة كل مواطن

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن يوم العلم الإماراتي مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، تتجلى فيها وحدتنا وتلاحمنا في ظل القيادة الرشيدة التي تقود الوطن برؤية حكيمة تسعى إلى تسخير الطاقات لرفد مسيرة التطور والازدهار في كل المجالات، وتحافظ على وحدة الوطن لاستكمال منجزاته الحضارية والإنسانية تحت راية واحدة. وقال بمناسبة يوم العلم الإماراتي: «يعكس العلم الإماراتي هويتنا الوطنية، فهو رمز عزة لكل المواطنين، وبرفعه عالياً يتجلى حب الوطن في قلوب أبنائه .

وأضاف: «إن رفع علم الإمارات لأول مرة على يد الآباء المؤسسين، كان علامة انطلاق لدولتنا وبناء نموذج عالمي للتنمية والبناء، واليوم نجدد العهد ونرفع علمنا ليكون انطلاقة جديدة كل عام نحو المزيد من التقدم والازدهار ».

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