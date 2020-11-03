حنيف القاسم: وطننا شامخ بسواعد أبنائه وهمم رجاله

المصدر: (دبي - وام)

أكد الدكتور حنيف حسن القاسم عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، أن احتفال الدولة بيوم العلم يعكس صوراً رائعة للتلاحم بين الشعب وقيادته الوطنية، وتؤكد الحرص على دعمها ورعايتها، وتذكرنا هذه الملحمة الوطنية بالآباء المؤسسين الذين انطلقوا بمسيرة العطاء مجسدين رؤية استثنائية لبناء وطن شامخ بسواعد أبنائه وهمم رجاله.

وأشار القاسم إلى الروح الوطنية التي يتحلى بها أبناء الوطن وتطلعات القيادة التي تحرص على وضع رفاهية الإنسان وسعادته في أولوياتها.

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