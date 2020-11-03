محمد الكعبي: مناسبة وطنية غالية لتجديد العهد والولاء

المصدر: (أبوظبي-البيان)

قال محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العهد والولاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكّام الإمارات على أن نعمل تحت هذه الراية بإخلاص وتفانٍ وتجرد وعطاء يحقق الرفاه والسعادة لكل المواطنين والقاطنين على أرض هذه الدولة المباركة. وأضاف أن هذا اليوم يظهر الوجه المشرق لدولتنا ويساهم في ارتقائها وازدهارها ويحافظ على مكانتها العالمية بأنها رمز للتسامح والتعايش والاعتدال .

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