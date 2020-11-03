عبدالله آل حامد: رمز شامخ لفخرنا وانتمائنا

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، أن يوم العلم نحتفي فيه بتوجيهات القيادة الرشيدة وإنجازات أبناء الوطن الغالي في مختلف الميادين، وهو دلالة رمزية على مسيرة وطن تزينت بأسمى معاني الوحدة الوطنية والإخاء والتسامح. وقال معاليه: «أهنئ قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة التي نحرص فيها على رفع العلم الذي يعد رمزاً شامخاً لفخرنا وانتمائنا واعتزازنا، مجددين التزامنا بالوقوف خلف قيادتنا الرشيدة لنواصل مسيرة التنمية والتطور على جميع المستويات، ونستذكر بهذه المناسبة حكمة وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الخالد فينا إلى الأبد والذي لا نزال نقطف ثماره إلى يومنا هذا».

وتقدم معاليه بالشكر الجزيل لكافة العاملين في القطاع الصحي على الجهود الاستثنائية التي يبذلونها في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، وأخص بالذكر أبطال خط الدفاع الأول الذين يبذلون جهوداً وتضحيات كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع حتى تصدرت استجابتنا للجائحة الجهود العالمية .

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