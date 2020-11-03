85 ألف جيجاوات الطاقة المولدة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي أن إجمالي الطاقة المولدة في الإمارة بلغ 85318 جيجاوات ساعة، بزيادة قدرها 1.33% مقارنة بعام 2018، فيما بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية 17636 ميجاوات في عام 2019، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2018، الذي بلغ إجمالي الإنتاج خلاله إلى 16623 ميجاوات، وذلك استناداً إلى التقارير والمستندات التنظيمية، التي تلقتها الدائرة من الشركات المرخصة والعاملة في قطاع الكهرباء بالإمارة على مدار عام كامل.

وقال سلطان الشكيلي مدير إدارة التعرفة والتسعير- الطاقة: «إن قطاع الكهرباء يحظى بأهمية ضمن منظومة الطاقة في أبوظبي كونه المحرك الأساسي لكل عمليات التشغيل في مختلف القطاعات ولا سيما القطاعات الصناعية والسكنية، وتشهد أبوظبي نمواً على الطلب في قطاع الكهرباء نتيجة لمعدلات النمو الاقتصادي وهو ما يدفعنا إلى تطوير المزيد من السياسات والقوانين المنظمة لقطاع الكهرباء على مستوى كل الجهات المرخصة في الإمارة، والتي تضمن أيضاً تقديم خدمات تتميز بأعلى درجات الجودة والكفاءة في كل الأوقات».

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