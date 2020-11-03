سلطان القاسمي: حريصون على توفير كافة احتياجات أصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الإعاقة لها صورتان من المسببات إما الوراثية أو الحوادث، داعياً أبناءه وبناته للحذر من القيادة الطائشة والتهور والتي هي من المسببات الرئيسية من غير الوراثة، مشيراً إلى أن إنشاء شبكات الطرق الجديدة والمشروعات الحيوية مثل طريق خورفكان تقرب الطرق ليس عن طريق السرعة بل من خلال الطبيعة، مشدداً إلى أن الشاب عليه أن يكون واعياً وحريصاً على بلده وأهله ونفسه.

جاء ذلك في كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح سموه لمبنى نادي خورفكان للمعاقين والذي يقع في منطقة الجرادية قبالة الطريق الدائري الغربي بخورفكان، كما وضع سموه حجر الأساس لمدرسة فيكتوريا الدولية - خورفكان.

وأكد سموه حرصه على رعاية وتوفير كافة الاحتياجات أو المتطلبات التي يحتاجها أصحاب الهمم لممارسة حياتهم اليومية وأنشطتهم وهواياتهم وصقل مهاراتهم في المؤسسات والأندية المخصصة لهم والمؤسسات والمرافق العامة.

شكر

وقال سموه: «حرصت على أن أتحدث في هذا الافتتاح لأشكر أعضاء نادي خورفكان للمعاقين لأنهم كانوا نموذجاً يُحتذى به منذ البداية من خلال نشاطهم الكبير وتواصلهم الدائم وهم من دفعونا لأن ننشئ هذا المقر بهذه المواصفات وعلى غرار هذا المبنى نضع حجر الأساس يوم الأربعاء القادم لنادٍ مشابه بمدينة كلباء وبعده نادي في المنطقة الوسطى بمنطقة مليحة».

وأشار سموه إلى حرصه شخصياً على رعاية أصحاب الهمم، قائلاً: «هذه الفئة كنت أرعاها شخصياً منذ 1975 وبعدها تأسست مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية واستمرت بنشاطها المحمود ليس على مستوى إمارة الشارقة فقط بل على مستوى دولة الإمارات، ونتقدم بالشكر الجزيل للشيخة جميلة بنت محمد القاسمي على عطائها الكثير والمستمر لهم».

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى دور نادي المعاقين، متحدثاً: «مهمة النادي إلى جانب الرياضة والثقافة هي إعطاء الدروس والتوجيهات للمجتمع ولأصحاب الإعاقة أنفسهم، ونرجو أن يكون هذا النادي وسيلة ليس لخدمة ذوي الإعاقة فقط ولكن لخدمة المجتمع كله».

وأكد سموه أن المجتمع ارتقى بشكل كبير والناس أصبحوا متعلمين، حيث إن عدد خريجي الجامعات في إمارة الشارقة يفوق 60 ألف خريج وخريجة، بالإضافة إلى ارتقاء المستويات الدراسية إلى الماجستير والدكتوراه في الدراسات العليا بأعداد كبيرة وهو جزء مهم في تنمية المجتمع.

وأزاح الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح مبنى نادي خورفكان للمعاقين ثم تجول سموه في أروقة النادي وتعرف على ما يضمه من مرافق.

مدرسة فيكتوريا

إلى ذلك وضع صاحب السمو حاكم الشارقة أمس حجر الأساس لمدرسة فيكتوريا الدولية - خورفكان والتي تقع على الجانب الأيمن من طريق خورفكان باتجاه سد الرفيصة.

واطلع سموه من القائمين على مشروع المدرسة على المخطط العام والموقع الحيوي الذي تم اختياره لتشييد المدرسة والتي ستضم 1000 طالب وطالبة وستفتتح أبوابها في العام الدراسي القادم.

وتعتبر مدرسة فيكتوريا الدولية من أرقى المدارس التي تعتمد مناهج وبرامج علمية وأكاديمية وأنشطة مصاحبة تسهم في تأهيل طلبتها علمياً وأكاديمياً ومهارياً وفق قدرات الطلبة ومهاراتهم وبأساليب تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى قبول شهادتها في كافة الجامعات بشكل مباشر.

حاجة

أكد صاحب السمو حاكم الشارقة أن الأنشطة والوسائل الترفيهية والثقافية متواصلة في خورفكان ولكن الحاجة الضرورية هي لمستشفى من أرقى المستشفيات، وهذا مشروع قريب لخورفكان وكلباء ونأمل السلامة والعافية للجميع، وألا يرتاده إلا الحالات الضرورية للعلاج والرعاية الصحية والتوجيه السليم.

ولفت سموه إلى العمل على مشروعات الإمارة وفقاً لأولويات هامة لتوفير الحياة الكريمة للناس ومن هذه الأولويات البنية التحتية والسكن والطرق والضمان الاجتماعي، مشيراً إلى الحرص على توجيه المجتمع والناس ولفتهم إلى جمال بلدهم وترتيب مناطقها ليكونوا حريصين عليها ومدافعين عنها من أي شائبة وعملهم على تطويرها وزيادة النشاط فيها وتصحيح الأخطاء بالتعاون مع الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

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