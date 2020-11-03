افتتاح مركز خدمات محاكم دبي في اليلايس

المصدر: دبي - البيان

افتتح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، مركز خدمات محاكم دبي فرع اليلايس، وذلك سعياً من محاكم دبي، إلى دعم التوجهات الرامية إلى تقليل عدد المراجعين، وتوفير خدماتها في مختلف مناطق إمارة دبي، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وإسعادهم، وتسهيل أمورهم، من خلال عدة ممارسات، بما فيها توفير مراكز خدمة للمتعاملين، تواكب أهم معايير الحكومة، لتسهيل إنجاز معاملاتهم، لتعكس معها الصورة الحضارية للدولة.

وتفقّد مدير عام محاكم دبي، خلال جولته، أقسام مركز الخدمات، حيث يضم المركز، توثيقات الأحوال الشخصية وخدمات الكاتب العدل، وقال: «إن توسيع نطاق شبكة مراكز خدمات محاكم دبي، يندرج في إطار الحرص المستمر على تيسير وتسهيل أمور المتعاملين، وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم».

وأضاف المنصوري: «يأتي الفرع الجديد، استكمالاً للنجاح الذي حققته مراكز الخدمات في تمكين المتعاملين من اختصار الوقت والجهد، وتخفيف عناء التنقل لإنجاز المعاملات القضائية والقانونية، حيث نسعى إلى افتتاح المزيد من الفروع المتخصصة، بإشراف نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة، لتيسير أمور المتعاملين». وقال المنصوري: «إن توفير خدمات الكاتب العدل في فرع اليلايس، يأتي لتقديم خدمات الكاتب العدل على فترتين، الصباحية والمسائية، بهدف تسهيل وتسريع إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، للوصول إلى الخدمات القضائية والقانونية في أنحاء الإمارة كافة، مع استمرار تقديم الخدمات في المركز الرئيس، كما يجمع مركز الخدمات في اليلايس، عدداً من الموثقين بقسم خدمات الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى مصدِّقِ إشهادات».

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