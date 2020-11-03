شرطة رأس الخيمة تستقبل وفد العمليات المركزية بـ«الداخلية»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان )

استقبل اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، العميد ركن الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، يرافقه العميد الدكتور سالم الحبسي، والرائد إبراهيم البقيشي، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، والعميد علي النقبي مدير إدارة العمليات، والعقيد ركن يوسف يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة.

وأشاد النعيمي، بالشراكة مع الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتحقيق الرؤية والهدف الإستراتيجي الرامي لتعزيز الأمن والأمان.

من جانبه أشاد العميد الطنيجي بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه شرطة رأس الخيمة في مجال التدريب والأجهزة والمعدات الحديثة والذكية لتقديم أفضل الخدمات الأمنية. بدوره صرح العميد علي النقبي، مدير إدارة العمليات بشرطة رأس الخيمة، أن الأنظمة الموجودة في غرفة العمليات الميدانية توفر الجهد وتعزز التواصل بين كافة فرق العمل، وتسهل إدارة العمليات عن قرب. من جانبه اطلع العقيد يوسف يعقوب، مدير إدارة المهام الخاصة، الوفد الزائر على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية التي وصلت إليها شرطة رأس الخيمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز