شرطة الشارقة تناقش آلية تنفيذ استطلاعات الرأي الخاصة بالمتعاملين والعاملين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثاني للجنة الريادة والتميز، والذي عقد أمس، بقاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار الضباط بشرطة الشارقة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه، كما تمت مناقشة آلية تنفيذ استطلاعات الرأي الخاصة بالمتعاملين والعاملين، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مراحل إعداد مختبرات الابتكار، ونسب الجاهزية في المجالات المحددة.

وأكد اللواء الشامسي، أن شرطة الشارقة مستمرة في نهجها وتميزها في معايير جودة الخدمات المقدمة، والحرص على المنافسة، سعياً منها نحو تحقيق التميز والريادة في العمل الشرطي.

مشيراً إلى أن تميز شرطة الشارقة يكمن في حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز وفق أعلى معايير التنافسية في ميادين العمل المؤسسي لتحقيق أفضل مستويات الأداء، وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات المتعاملين وصولاً إلى أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة للعاملين، والمتعاملين، والمجتمع.

وفي ختام الاجتماع، أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذل في سبيل تحقيق التوجهات المستقبلية، متمنياً لأعضاء اللجنة التوفيق في أداء مهام عملهم، بما يلبي طموحات القيادة العامة لشرطة الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز