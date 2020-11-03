«طرق دبي» تعلن الفائزين في مسابقة «البحث عن الكنز الافتراضي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الفائزين في مسابقة «البحث عن الكنز الافتراضي»، التي أطلقتها خلال احتفالها بيوم المواصلات العامة في دورتها الـ11 للعام الجاري 2020، وتمثلت بلعبة على موقعها الإلكتروني تتيح للمشاركين البحث عن نقود افتراضية موزعة على 15 مكاناً بمحطات المترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، حيث فاز 7 مشاركين بالمسابقة عبر جمعهم أكبر عدد من تلك النقود، من إجمالي 494 مشاركاً.

وأوضحت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بالهيئة: «أن النقود الافتراضية هي عبارة عن نقاط نول بلاس تُضاف لبطاقات نول الخاصة بالمشاركين، بحيث يمكن استخدامها خلال تنقلهم بوسائل المواصلات العامة أو دفع فواتير مشترياتهم في أكثر من 11 ألف متجر ومحل معتمدة في نظام نول بلاس، إلى جانب إمكانية الدخول إلى متحف الاتحاد والحدائق العامة في دبي، وأن مجموع النقاط المرصودة بلغت مليوني نقطة، حيث شارك في اللعبة 494 شخصاً فاز منهم 7 فائزين الأكثر جمعاً لهذه النقود. وأشارت إلى أن الهدف من المسابقة كان هو اختبار مدى معرفة المشاركين بوسائل المواصلات العامة وتعزيز ارتباطهم بها عبر إضفاء أجواء مبهجة خلال فعاليات الاحتفالية، التي ترمي في مجملها كل عام إلى تحفيز الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي.

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