«إكسبو دبي» يبحث مستقبل المدن الذكية

المصدر: دبي - وام

ينطلق اليوم أسبوع التنمية الحضرية والريفية، ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وشركة سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية من فئة شريك أول رسمي وبمشاركة مسؤولين حكوميين من المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان والأكثر قدرة على التكيف، ونخبة من خبراء التنمية والتقنية. وعلى مدى يومين، سيناقش المشاركون في الفعالية التي تقام «عن بعد» عبر الإنترنت يومي 3 و4 نوفمبر مستقبل المدن الذكية التي ستكون مأهولة بالسكان بحلول عام 2050 وما يعنيه هذا التطور فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات، وكيف سيعيش السكان في توازن مع كوكبنا ؟ وستتناول المناقشات أيضاً النماذج المؤثرة في توفير الخدمات، مثل المياه والصرف الصحي والصحة، ودور التقنية في هذا المجال، فضلاً عن دمج أفضل الممارسات في القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات وإتاحة فرص للجميع.

متحدثون

وستُلقي معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، كلمة بهذه المناسبة، التي سيتحدث فيها أيضا كل من هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، وميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة».

ومن بين المتحدثين البارزين في هذه الفعاليات أيضاً ديفيد لوكوك، المدير التنفيذي لتحالف كهربة الريف، وفيرجينيا راجي، عمدة مدينة روما الإيطالية، فضلاً عن ممثلي عدد من المنظمات المعنيّة بتحسين حياة الناس في المجتمعات الحضرية والريفية، ومن بينها فريق قيادة المدن الـ 40 المعني بالمناخ. وسيشهد أسبوع التنمية الحضرية والريفية عقد جلسة بالتعاون مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسيلقي المهندس داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي وعضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، كلمة في هذه الجلسة، التي سيحضرها نخبة من رؤساء بلديات المدن الكبرى وخبراء التخطيط الحضري، ومن بينهم مكسوليسي كاوندا، عمدة مدينة ديربان، جنوب أفريقيا، وديانا ألاركون غونزاليس، كبيرة المستشارين ومديرة الشؤون الدولية لمكسيكو سيتي، والدكتور دافيد بونزيني، الأستاذ المساعد في جامعة البوليتكنيك في مدينة ميلانو الإيطالية، والمتخصص في تخطيط المدن.

فرص متساوية

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي:«نؤمن بأن للجميع في عالمنا حقٌ في العيش الكريم، بما يشمل الأمان والمأوى والفرص المتساوية، وإن صنع مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة يتطلب الكثير من العمل المشترك وتضافر الجهود، خصوصاً في ما يتعلق بالنمو السكاني في المدن والمناطق الريفية والمناطق السكنية المنظَّمة، وأيضا الأحياء العشوائية التي تواجه عبئا متزايداً في مسألة التوفير الدائم للخدمات والمرافق». وأضافت معاليها:«بجهودنا جميعاً وبمساعدة أنبغ العقول في إدارة الموائل وتطويرها، يدعو إكسبو 2020 دبي العالم لاستكشاف الإمكانية التي بها نستطيع ضمان أن تكون جميع مناطقنا السكنية في المستقبل ذكية ومرنة ومستدامة، وأن تكون الخدمات متاحة للجميع»

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