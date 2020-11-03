%50 نسبة التنفيذ بمشروع 26 مسكناً في حتا

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس عبد الله أحمد الشحي مدير أول إدارة المشاريع الهندسية بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»، أن نسبة تنفيذ مشروع 26 مسكناً في حتا بمناطق صعير والسلمي وسهيلة، بلغت 50 %، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر أبريل 2021.

وأضاف أن تكلفة المشروع بلغت 38 مليون درهم، وأن المشروع يتألف من 26 مسكناً منها 25 مسكناً من طابقين وبعدد 5 غرف نوم بمساحة بناء وصلت لـ 3740 قدماً مربعة، بالإضافة إلى مسكن واحد من طابق أرضي مكون من غرفتي نوم بمساحة بناء 2420 قدماً مربعة، بينما تتنوع واجهات المساكن بين الطرازين الإسلامي والأندلسي.

وقال: «إن المشروع يقع بالقرب من المساكن القائمة الخاصة بالآباء والأقارب، وذلك بناءً على رغبة بعض المواطنين الذين فضلوا السكن بجوار عائلاتهم، بدلاً من الحصول على مسكن في مجمع «مكن» حتا السكني، مبيناً أنه تم تحديد مواقع أراضي المشروع بالتنسيق مع بلدية دبي، فيما جاءت هذه الخطوة تيسيراً على المستفيدين من سكان منطقة حتا ولتحقيق سعادتهم، خاصة أن هذه المنطقة تتسم بترابط وامتداد عائلي كبير».

ولفت إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعتمد تطبيق أعلى معايير الاستدامة في كافة مشاريعها من خلال الاستفادة من استخدام مواصفات تطبيق الطاقة المتجددة، والحفاظ على استدامة عناصر المشاريع، وتعزيز معايير المباني الذكية.

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