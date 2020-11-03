206 مشاريع بحثية عن «كوفيد 19» استقبلتها «صحة أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبلت دائرة الصحة ـ أبوظبي أكثر من 206 مشاريع بحث علمي، منذ إطلاق سجل الأبحاث الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، الذي تم تطويره بالتنسيق مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في خطوة لدعم الأبحاث العلمية وتسريع وتيرة الاكتشافات والابتكارات، التي من شأنها المساهمة في رفد الجهود العلمية المبذولة لمواجهة الفيروس.



ويتم تقييم المشاريع البحثية المقدمة من قبل لجنة أبوظبي الفرعية لأخلاقيات البحوث الطبية الخاصة بجائحة «كوفيد-19» والموافقة عليها في غضون أسبوع واحد فقط من تاريخ التقديم، حيث تستند اللجنة في عملها إلى أفضل الممارسات الدولية في تقييم الأبحاث ومراجعتها وتعمل على مدار الساعة لتسريع عملية بدء الأبحاث، وتمت حتى الآن الموافقة على 174 بحثاً والانتهاء من 13 في طور النشر.



وقالت الدكتورة أسماء المناعي مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي «لقد أرسى سجل الأبحاث الخاصة بجائحة «كوفيد 19» أساساً متيناً للباحثين والمهنيين العاملين في مجال مكافحة الوباء، حيث تلقينا عدداً كبيراً من المشاريع البحثية الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاكتشافات ودفع عجلة الابتكارات العلمية لمواجهة الفيروس، والسيطرة على الوباء حول العالم ونحن على ثقة أن هذه المشاريع ستكون ذات تأثير إيجابي ملموس، ينعكس أثره على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى».

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