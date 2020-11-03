اقتصادية دبي: 648 منشأة مستوفية للشروط ولا مخالفات

المصدر: دبي- وائل نعيم، البيان

أظهرت جولات الرقابة الميدانية، التي تنظمها بشكل يومي فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، التزاماً تاماً من قبل مجتمع الأعمال بالشروط والتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في الإمارة، للحد من «كوفيد 19» المستجد، ولليوم الثاني على التوالي، لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق منشآت تجارية، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والإجراءات 648 منشأة، وذلك بعد سلسلة من الجولات التي اشتملت على العديد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشادت اقتصادية دبي بالجهود المبذولة من مختلف الفئات، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها، داعية إلى ضرورة المحافظة على هذا النهج والمسار، الذي من شأنه أن يصل بالإمارة إلى برّ الأمان، ويحافظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ أيضاً على صحة الجميع.

وشددت على ضرورة مساهمة فئات المجتمع كافة، في الحفاظ على المكتسبات.

من جهتها، أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2364 مؤسسة، أول من أمس.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة 12 مؤسسة وتوجيه 39 تنبيهاً وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات98%، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2312 مؤسسة.

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