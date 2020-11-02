تقنية "هاكي نايف" لعلاج "الإصبع الزنادي" في 5 دقائق

المصدر: الشارقة - البيان

كشف "مستشفى الجامعة بالشارقة" (UHS) عن التقنية المتطورة المعروفة باسم "هاكي نايف" (HAKI Knife)، والتي تعتبر مثالية لإجراء جراحة طفيفة التوغُّل تستغرق بين 5 و10 دقائق لمعالجة التهاب غمد الوتر المضيق المعروف بـ "الإصبع الزنادي".

وهو حالة مؤلمة للغاية تنتج عن حدوث تضيق في قنوات الأوتار المسؤولة عن ثني وبسط الإصبع، وهو ما يجعل غمد الإصبع المصاب ملتهباً ويتخذ وضعاً منحنياً، ويمكن للإصبع المصاب أن ينبسط في حركة مفاجئة تشبه سحب زناد البندقية، ومن هنا جاءت تسميته بـ "الإصبع الزنادي".

وتتكوّن اليد الواحدة من 27 عظمة تفصل بينها المفاصل التي تقوم بحركة دائمة لثني وبسط الأصابع، تتكرر حوالي 25,000 مرة خلال حياة الفرد.

وربما أكثر في الوقت الراهن نتيجة الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والرقمية. وتتنامى احتمالية الإصابة بالتهاب غمد الوتر المضيق أو "الإصبع الزنادي" في حال عدم ضمان العناية الكافية والراحة المناسبة للأصابع، حيث يتسبب الضغط المتكرّر في تلف العضلات والأوتار الداخلية.

وتحدُث الإصابة بـ "الإصبع الزنادي" نتيجة التهاب يتسبب بتضيّق المساحة الموجودة داخل الغمد المحيط بالوتر في الإصبع المصاب، ما يمنع الوتر العضلي، الذي يسمح للأصابع بالانحناء، من المرور عبر الحبل الليفي، مؤدياً إلى إحساس بالألم الذي يصاحبه تورُّم يؤدي إلى تجمد الأصابع، وتصبح الحالة أكثر صعوبة وتعقيداً كلما تأخر الحصول على العلاج المناسب.

وتبرز تقنية "هاكي نايف" باعتبارها إجراءً متطوراً وبسيطاً وفعالاً للغاية، حيث لا يترك ندوباً على الإطلاق. وتعتبر احتمالية حدوث أي مضاعفات منخفضة للغاية، ويمكن للمريض ثني أصابعه بصورة طبيعية وأداء أنشطته المعتادة مباشرةً بعد العملية.

وقال الدكتور سونغ جون بارك، استشاري جراحة العظام في "مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل" بـ "مستشفى الجامعة بالشارقة": "استناداً إلى مراقبة 170 مريضاً ممن خضعوا لجراحة "الإصبع الزنادي".

وجدنا بأنّ الإصبع الأكثر عرضةً للإصابة هو البنصر، يليه الإصبع الأوسط والإبهام. وحققت تقنية "هاكي نايف" نتائج مُرضية للغاية، حيث أظهر أكثر من 95% من المرضى الخاضعين للإجراء الجراحي المتطور مستوىً عالٍ جداً من الرضا.

حيث كان بإمكانهم على الفور تحريك أصابعهم بسلاسةٍ تامة، دون الشعور بأي ألم أو صعوبة بالثني. ومن النادر جداً حدوث انتكاسات أو آثار جانبية نتيجة الإجراء الجراحي، الذي يعتبر آمناً للغاية."

وباستخدام مبضع جراحي يسمى "هاكي" (HAKI) مصمّم خصيصاً لمعالجة "الإصبع الزنادي"، يتم قطع بكرة الإصبع بإبرة صغيرة متصلة بهذه الأداة المثنية على شكل إبرة معقوفة.

ويتم تطبيق تخدير موضعي لإتمام العملية التي تستغرق فترة زمنية تتراوح بين 5 و10 دقائق فقط. ومع ذلك، بالنسبة للحالات الشديدة أو المتكرّرة، فيتم إجراء شق بطول سنتيمتر واحد بينما يكون المريض تحت التخدير، وتستغرق الجراحة حوالي 10 دقائق حتى تُستَكمل بنجاح.

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