114 مليوناً تكلفة تطوير أحواض شرق وغرب جزيرة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تعمل بلدية مدينة ابوظبي على تنفيذ أعمال تطوير متفرقة لأحواض (شرق وغرب) جزيرة أبوظبي، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 114,796,075 درهماً، بهدف تطوير الطرق والتقاطعات ورفع مستوى السلامة المرورية.

ويتماشى المشروع مع أولوية ضمان التنمية الحضرية المستدامة، ومبادرة تطوير المناطق الحضرية وفقاً لقواعد تخطيط المدن وتشريعاتها، ويعمل على إيجاد بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش وسط مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الطرق والمواقف، مما يرفع من القيمة التجارية والعقارية في مدينة أبوظبي.

ويشهد المشروع تنفيذ أعمال متفرقة في جزيرة أبوظبي، تتضمن تطوير الشوارع القائمة وإنشاء المواقف والطرق الخدمية، وإنشاء طرق متفرقة ومواقف، وإنشاء مداخل للقطع السكنية، مع حماية وتحويل وإزالة الخدمات الموجودة ووضع العبارات المستقبلية، بالإضافة إلى تحسين وتعديل الطرق القائمة والتقاطعات، وتنفيذ أعمال ترحيل الخدمات من القسائم المعتمدة، وايضاً توصيل خدمات البنية التحتية إلى مناطق المشروع، وتركيب وإزالة وتحويل اللوحات الإرشادية والتعريفية.

كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال الصرف الصحي والصرف السطحي لمياه الأمطار، وأعمال إنارة الشوارع، وحماية وتوصيل الخدمات داخل حدود المشروع، وتطوير السلامة المرورية وتحسين وتطوير التقاطعات، وتطوير الأعمال المتعلقة بالسلامة المرورية.

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