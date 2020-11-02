سلطان الجابر: "يوم العلم" مناسبة للتعبير عن الفخر بما حققته الإمارات

المصدر: وام

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة " يوم العلم " .

وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : " قبل خمسين عاما، كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون يرفعون علم الإمارات العربية المتحدة، معلنين للعالم تأسيس دولة فتية، وإطلاق رؤية مستقبلية طموحة سبقت عصرها بعقود طويلة. ومن خلال الركائز الصلبة التي أرساها الآباء المؤسسون، وبفضل دعم القيادة الرشيدة، والمثابرة والجهود المخلصة، بدأت تباشير هذه الرؤية تتحقق ونحن نرى دولة الإمارات تتصدر الكثير من مؤشرات التقدم والتنمية العالمية في مختلف المجالات. وفيما نمضي اليوم في طريقنا إلى المريخ، يستمر العمل والتخطيط للمزيد من الإنجازات والتقدم والتطور استنادا إلى العلم والمعرفة، والدعم والتمكين " .

وأكد معاليه أن " يوم العلم " يمثل مناسبة للاحتفاء والافتخار بما بلغته بلادنا من مجد ورفعة يشار لها بالبنان، ويعكس قيمنا وثوابتنا الوطنية الأصيلة، ومبادئنا النبيلة، وهويتنا الأصيلة، ونحن ملتفون حول قيادتنا، فخورون بموروثنا الثقافي، وتسامحنا، وحرصنا على أن يكون التعاون وتكاتف الجهود نهجنا لتحقيق التقدم في شتى المجالات، ففي يوم العلم، نعيش مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا، نستحضر من خلالها أسمى معاني الاتحاد والتلاحم والانتماء إلى بلاد عزيزة، كريمة، والولاء والوفاء لقيادة استثنائية لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصالح الوطن والمواطن" .

وأوضح معاليه أن التقدم الذي تحققه دولة الإمارات ما هو إلا نتيجة لرؤية القيادة الحكيمة بالاستثمار في الإنسان، وتمكين قدراته وكفاءاته، لتنطلق طموحاتنا سعيا لمصلحة الوطن والإنسانية.

وثمن معاليه عاليا رؤية القيادة بضمان الأمن والأمان والاستقرار، وتشجيع الابتكار وبناء اقتصاد مستدام لضمان رفاه وازدهار أجيال الغد، موضحا أن هذا نهج إماراتي بامتياز، وهذه رؤية وطنية مدفوعة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن نذهب إلى المستقبل ولا ننتظره.

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