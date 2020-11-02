90.6 ألف مواطن مؤمن عليهم ومسجلون بصندوق أبوظبي للتقاعد

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت إحصاءات صندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 90,613 مواطناً، شكّلت نسبة الذكور منهم 55%، مقابل 45% من النساء، فيما بلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم الجدد في الربع الثالث من العام الجاري، 470 مؤمّناً عليه جديداً.

وأشار الصندوق، في النشرة الإحصائية ربع السنوية التي أصدرها مؤخراً، إلى أن القطاع الحكومي يضم النسبة الأكبر من المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، إذ يبلغ عددهم 81,758، فيما بلغ عدد المؤمّن عليهم من المواطنين العاملين في القطاع الخاص 8,855 مؤمناً عليهم.

ووفقاً للنشرة، بيّنت إحصاءات الصندوق أن مجموع جهات العمل المسجلة لدى الصندوق بلغ نحو 1533 جهة عمل، منها 1230 تابعة للقطاع الخاص، و303 جهات في القطاع الحكومي، فيما بلغ متوسط سن المؤمّن عليهم 36 سنة، وبلغ عدد متوسط سنوات الخدمة 9 سنوات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 12,457 متقاعداً، يمثل الذكور 79% منهم، فيما تمثل النساء 21%، لافتة إلى أن أعداد المتقاعدين الجدد بلغت 147 متقاعداً، منهم 141 متقاعداً من القطاع الحكومي، و6 متقاعدين في القطاع الخاص.

وأوضحت النشرة الإحصائية أن 32% تقاعدوا بسبب استكمال سنوات الخدمة، و29% تقاعدوا تحت بند (امرأة ولديها أبناء)، و22% لبلوغ سن التقاعد، و2% لعدم اللياقة الطبية، و14% بسبب الوفاة.

دراسات

أوضحت الإحصاءات أن أعلى نسبة في عدد المتقاعدين من الصندوق من مدينة أبوظبي، إذ سجلت نسبة المتقاعدين 67%، تلتها مدينة العين بنسبة 24%، ثم الظفرة 5%، وأخيراً المناطق الشمالية بنسبة 4%.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستحقين في الربع الثالث من عام 2020، بلغ نحو 9533 مستحقاً، يمثلون 3560 متقاعداً متوفّى، بينهم 85% من الإناث، و15% من الذكور. وتوقّع صندوق أبوظبي للتقاعد ارتفاع أعداد المؤمّن عليهم المسجلين لديه، بحلول عام 2024 إلى 108 آلاف و440 مواطناً ومواطنة في مختلف قطاعات العمل بالإمارة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات الاكتوارية التي يجريها الصندوق بشكل دوري.

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