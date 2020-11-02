محمد بن راشد : بوخالدْ أسد الفلاة عسىَ أيَّامِهْ مديدهْ

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابيْ سموه الرسميين في موقعي التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر»، رائعة شعرية جديدة لسموه يتغنى فيها بمناقب وفعال أسد الإمارات وحامي حماها، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واكتنزت قصيدة فارس العرب بالمعاني والمفردات الثرية التي يشيد فيها بشجاعة «بوخالد» وعزته وأنفته، معبراً فيها عن فخره بأخوّتهما، ومؤكداً أن سموه يبقى دائماً وأبداً بطل الحرب والسلم الذي لا يعرف إلا أن يكون في المقدمة.

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