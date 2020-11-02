مواطنون: القيادة تعمل بشكل دؤوب لإسعادنا

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مواطنون أن القيادة الرشيدة تعمل بشكل دؤوب ومتواصل لإسعاد مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، حيث حرصت على إطلاق العديد من المبادرات التنموية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها العالم جراء تفشي «كورونا». وقال عبدالله خلفان البدواوي: «إن الحكومة الرشيدة حرصت منذ قيام الدولة على إعلاء شأن المواطن من خلال توفير الحياة الكريمة والتي تتمثل في الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير متطلبات الحياة»، مشيراً إلى أن «المواطن شعر بنعم الدولة منذ الأيام الأولى لقيام الاتحاد».

وبدوره أكد عبدالله بن فاضل، من مواطني أم القيوين: «أن الدولة تعمل جاهدة من أجل إسعاد شعبها وتذليل كافة الصعاب التي تواجهه حتى يكون أسعد شعب»،

استثمار

وفي الاتجاه ذاته يقول المواطن خلفان بن صرم: «إن الدولة تعمل على الاستثمار في المواطن وصحته وتعليمه من أجل غدٍ أفضل».

وأعربت مريم أحمد العبدولي عن فخرها واعتزازها باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الدعم المالي في تطوير قطاع الصحة ضمن الميزانية الجديدة والعمل على تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير الحياة الكريمة واستمرارية دعم قطاع التنمية الاجتماعية من أجل سعادة المواطن.

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