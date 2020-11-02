الإمارات تترأس اجتماع وكلاء وزارات «التعاون» المعنية بالإسكان

المصدر: (الرياض - وام)

ترأست دولة الإمارات الاجتماع الـ21 لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناول الاجتماع - الذي عقد أمس افتراضياً برئاسة المهندسة جميلة محمد الفندي مديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان - جهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والموضوعات ذات الأهمية وأبرزها الخطة الاستراتيجية للعمل الإسكاني الخليجي المشترك، ودليل إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، والفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2020م، والمكرمين من القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات غير الربحية.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات تُعرض على الاجتماع القادم للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون.

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