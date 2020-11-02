مناقشة جهود «العدل» بشأن تطوير المحاماة

المصدر: (دبي-البيان)

واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، مع ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي. وقالت كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة إنه في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة»، واصلت اللجنة اجتماعاتها مع ممثلي وزارة العدل، حيث تم خلال الاجتماع الاطلاع على أهم المعوقات والتحديات التي تعيق عمل المحامين وجهود الوزارة في تذليلها، كما تم مناقشة المقترحات التي من شأنها تطوير مخرجات معاهد التدريب والدراسات القضائية مما يعزز مزاولة مهنة المحاماة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز