«شؤون الوطني» تنظم ورشة عصف ذهني مع لجان الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورشة عصف ذهني عن بعد مع لجان الإمارات لمناقشة الآليات والخروج بالتوصيات والأفكار المبتكرة التي تساهم في تنظيم استحقاقات انتخابية مقبلة وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يساهم في الارتقاء بالعمل البرلماني ويواكب مسيرة الإنجازات والنجاحات التي تحققها دولة الإمارات في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الإقليمية والعالمية. وتم خلال ورشة العصف الذهني عرض تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وطرح مجموعة من المحاور الرئيسة التي تتعلق بمراحل العملية الانتخابية.

شهدت الورشة حضور الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، والمستشار عيسى سيف حنظل بني تميم، المستشار القانوني في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، ورئيس لجنة إمارة الشارقة، وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان، رئيس لجنة إمارة عجمان، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس لجنة إمارة الفجيرة، كما شهدت حضور 43 مشاركاً من أعضاء ومنسقي لجان الإمارات.

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