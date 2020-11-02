«الضوء الآمن» لإنارة المناطق المظلمة بين البنايات في أم القيوين

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

أطلقت القيادة العامة لشرطة أم القيوين مبادرة «الضوء الآمن»، وذلك من خلال إنارة المناطق المظلمة التجارية والسكنية، وذلك بحسب العميد خليفة سالم الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والذي أكد أن المبادرة ستستمر لمدة عام، بالتعاون مع بلدية أم القيوين والدائرة الاقتصادية ومكاتب العقارات العاملة بالإمارة.

وقال مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة أم القيوين: إن المبادرة وجدت تجاوباً من أصحاب المباني ومكاتب العقارات، حيث بادر عدد منهم بتركيب الإنارة، مشيراً إلى أن وجود الإضاءة يساعد على رؤية الأجسام في الليل، كما تزيد من نسبة الشعور بالأمن والأمان لدى الأفراد، إضافة إلى المظهر الجمالي للمباني.

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