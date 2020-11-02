تركيب 5 رادارات جديدة على طريق الشارقة- خورفكان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشف اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أنه تم تركيب 5 رادارات على طريق الشارقة خورفكان بهدف ضبط السرعة، حيث تسعى شرطة الشارقة إلى الحد من التجاوزات والسرعات ‏الكبيرة، التي يقود بها بعض السائقين، وخفض نسبة الحوادث على الطريق، ولا سيما في وجود شارع جديد يضم 5 أنفاق.

ومن جهته أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن الرادارات سوف يتم تفعيلها من اليوم، وهي عبارة عن أجهزة ضبط حديثة تم تركيزها في المناطق الساخنة التي تستدعي ضبط السرعات على ذات الشارع من خلال السرعات المحددة باللوحات الإرشادية المنتشرة على طول الطريق، إضافة إلى هامش 20 كيلومتراً، وذلك لخفض السرعة ونسبة الحوادث المرورية.

مشاريع

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد فيها أنه بناء على توجيهات القائد العام لشرطة الشارقة تم الإسراع في تركيب تلك الأجهزة الحديثة والتي تضبط من الاتجاهين، مبيناً أن هناك إقبالاً واسعاً على مدينة خورفكان سواء في الطرق الداخلية أو الخارجية، وذلك بعد افتتاح العديد من المشاريع السياحية بالمدينة.

وقال علاي إن كل رادار عبارة عن جهازين حديثين يضبطان من الاتجاهين، وتم تركيب كاميرات مراقبة أمنية على تلك الأجهزة للتصوير على مدار الـ24 ساعة، كما سوف يتم تفعيل ضبط الشاحنات والمركبات الثقيلة من خلال رادارات لمنع عبورها، لأن الطريق غير مصرح بعبور الشاحنات من خلاله.

مبيناً أن هناك سرعتين على هذا الطريق، سرعة 80 كيلومتراً وتكون سرعة الضبط 101 كيلومتر، وفي بعض المواقع تكون سرعة الشارع 100 كيلومتر والضبط على سرعة 121 كيلومتراً، وذلك من منطقة شيص إلى مدينة خورفكان، إضافة إلى أنه تم وضع كافة الإرشادات المرورية من ناحية محددات السرعة على لوحات الشواخص والعلامات الأرضية.

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