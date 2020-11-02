%91 رضا المتعاملين عن تطبيقات «طرق دبي» الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها حققت قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية في خدماتها الرقمية في مسيرتها التي تبلغ 15 عاماً بالتزامن مع حلول شهر نوفمبر الجاري.

والتي سخرتها لتلبية احتياجات متعامليها الخدمية وفق أحدث الأنظمة التقنية العالمية، وبالتالي رفع معدل سعادتهم وهو أهم أهدافها الاستراتيجية منذ نشأتها، وهو ما تجسّد من خلال حصولها على معدل 91% في مؤشر رضا المتعاملين عن تطبيقاتها الذكية في عام 2020 الجاري من بدايته وحتى تاريخه وفق مقياس وتقييم دائرة دبي الذكية.

تطبيقات ذكية

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن ارتفاع مؤشر رضا المتعاملين عن تطبيقاتنا الذكية إلى 91% - وفق مقياس دائرة دبي الذكية – بواقع زيادة بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي، يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتلبية احتياجات المتعاملين والوقوف على احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم، مستخدمين في ذلك أحدث الوسائل التقنية ومنها تطوير تطبيقاتنا الذكية عبر تعزيزها بالمزيد من الخدمات الرقمية، وأجهزة الخدمة الذاتية.

والمتحدث الآلي «محبوب» الذي يعد أكبر مساعد افتراضي في الشرق الأوسط من حيث عدد الخدمات المتوافرة فيه، وتطبيق واتساب لتقديم عدد من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف راحتهم وتسهيل إنجاز معاملاتهم، وغيرها.

فعالية وجدارة

وأضاف: إن تطبيقاتنا الذكية أثبتت فعاليتها في فترة التعقيم الوطني لمواجهة تحديات «كوفيد– 19»، ما يعكس جدارتنا بنتيجة مقياس وتقييم دائرة دبي الذكية، حيث استطاع المتعاملون إنجاز معاملاتهم بكل سلاسة أثناء تلك الفترة، الأمر الذي أسهم بقوة في زيادة سعادة المستفيدين من خدمات الهيئة.

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