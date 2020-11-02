مركز الاتصال في بلدية دبي يعزز منظومة الرد على المتعاملين

المصدر: دبي-البيان

بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال (800900) ببلدية دبي، 615350 مكالمة هاتفية، وذلك حتى الربع الثالث من العام الجاري 2020، تضمنت 124006 مكالمات للاستفسارات المتعلقة بجائحة كوفيد 19 في ما يخص مجال البلدية.

كما تم استقبال عدد 125574 بلاغاً، وقامت الدائرة بإنجاز جميع البلاغات بنسبة 100 %، وخلال الوقت المحدد، يأتي ذلك في إطار حرص البلدية على إسعاد متعامليها.

وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، وتسجيل بلاغاتهم عبر مركز الاتصال في الدائرة، وضمان التزام جميع منفذي تلك البلاغات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، كما قام المركز بتعزيز منظومة الرد على استفسارات المتعاملين باستحداث الخدمة المعلوماتية للاستفسارات الأكثر وروداً عبر نظام الرد الآلي.

ويقوم مركز الاتصال بالمتابعة الآنية لأداء المركز والمؤشرات من خلال الشاشات التفاعلية، والرصد الدقيق لحجم المكالمات الواردة وطبيعتها.

وذلك عن طريق التحليل المستمر للبيانات الواردة وتلك المكالمات، بالإضافة إلى تعزيز وتزويد كافة فرق العمل المعنية بالرد على استفسارات المتعاملين، عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل بالمعلومات المحدثة حول مجالات عمل الدائرة بشكل عام، والبيانات المتعلقة بمجال عمل البلدية، في ما يخص فيروس «كورونا» المستجد، بشكل خاص.

واستلمت غرفة العمليات التابعة لخلية الأزمة المصغرة، المعنية بالجائحة ببلدية دبي، ما يقارب 16756 بلاغاً من كافة الجهات في الإمارة، بشأن عمليات التعقيم والتطهير في المباني والسكنات العمالية، وذلك على رقم التواصل (8004006)، كما بلغ عدد المرات التي تم التواصل فيها مع الجمهور، ما يقارب 21158، سواءً من خلال المكالمات الهاتفية أو عن طريق التطبيقات الذكية، تضمنت الاستفسارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مجال عمل الدائرة.

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