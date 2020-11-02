«الاتحاد للقطارات» تفوز بالجائزة الذهبية لأفضل الممارسات 2020

المصدر: أبوظبي-البيان

حصلت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، على الجائزة الذهبية لأفضل الممارسات لعام 2020، التي تمنحها الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، وذلك تقديراً لإنجازاتها المتميزة في اتباع أفضل الممارسات والنتائج في استراتيجيات إدارة الجودة.

وبهذه المناسبة، قال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: «نعبر عن سعادتنا، بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد على مدى حرصنا واهتمامنا في اتباع أفضل الممارسات العالمية لإنجاز مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وفي إطار جهودنا الرامية لأن تكون الإمارات بين أفضل دول العالم في جودة النقل».

وقد فازت شركة الاتحاد للقطارات بهذه الجائزة، من بين 51 شركة وإدارة عامة ومنظمة من 39 دولة، حيث تم اختيارها بناءً على نتائج استبيانات أقامتها الجمعية، واستطلاعات رأي الشركاء الاستراتيجيين وبحوث السوق. وتهتم الجمعية الأوروبية لأبحاث الجودة، والتي يقع مركزها الرئيس في لوزان بسويسرا، بأبحاث وآليات وتقنيات تحسين الجودة، وتركز على تشجيع ثقافة الجودة.

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