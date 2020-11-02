إطلاق نظام النجوم لتصنيف خدمات 7 جهات حكومية في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت دائرة عجمان الرقمية تصنيف الخدمات الرقمية الخاصة بسبع جهات حكومية في إمارة عجمان في المرحلة الأولى من مشروع نظام النجوم، الذي أطلقته الدائرة مؤخراً بهدف زيادة كفاءة وجودة هذه الخدمات ورفع مستواها، لتتوافق مع معايير موحدة متوائمة مع المعايير العالمية، إضافة إلى بناء منظومة تجربة متعامل استثنائية.

وضمت المرحلة الأولى من المشروع تصنيف الخدمات الرقمية التابعة لكل من القيادة العامة لشرطة عجمان، دائرة التنمية السياحية، غرفة تجارة وصناعة عجمان، منطقة عجمان الحرة، دائرة البلدية والتخطيط، هيئة النقل، دائرة الميناء والجمارك.

وقالت عهود علي شهيل المدير العام لدائرة عجمان الرقمية: «حريصون في دائرة عجمان الرقمية على تعزيز نضج التحول الرقمي في الإمارة، من خلال هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية، التي تلامس احتياجات المتعاملين، وتلقي الضوء على جودة الخدمات الرقمية المقدمة إليهم، ومن هنا سيتم تصنيف 150 خدمة رقمية خلال العام الجاري، من أصل أكثر من 300 خدمة رقمية».

نقلة نوعية

وقالت دينا فارس مديرة إدارة التحول الرقمي: «مشروع نظام النجوم يشكل نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، ويعد واحداً من أبرز المبادرات، التي أطلقتها دائرة عجمان الرقمية، نظراً لأهمية الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها رفع نسبة تبني الخدمات الرقمية في الإمارة».

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