70 ورشة لتصميم الخمسين في «حوارات النفع العام»

المصدر: دبي – البيان

أنجزت وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع لجنة الاستعداد للخمسين، 70 ورشة استشرافية جمعت أكثر من 1240 شخصاً في ورش تنموية تخصصية عُقدت عن بُعد تحت مظلة «حوارات النفع العام»، والتي نظمتها الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام على نطاق المجتمع، بمتابعة وإشراف من وزارة تنمية المجتمع، وفي إطار المشاركة بمشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات .

وكانت لجنة الاستعداد للخمسين قد أعلنت عن مبادرة «حوارات النفع العام»، ضمن سلسلة جلسات هدفت إلى إشراك الأفراد والمؤسسات المجتمعية بكافة تخصصاتها الاجتماعية، والإنسانية، والاقتصادية، والعلمية .

وأكدت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن الوزارة وبالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين تعكف على فرز مخرجات وتوصيات ورش العمل وجلسات «حوارات النفع العام»، لانتقاء أفضل الأفكار التنموية التي ترتقي لمستوى فكرة وأهداف التخطيط للخمسين .

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