«صحة أبوظبي» تطلق برنامج «آمن» لتدقيق الالتزام بمعايير أمن المعلومات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت دائرة الصحة ـ أبوظبي برنامج «آمن» التدقيقي، والذي يعنى بتقييم التزام المنشآت الصحية في الإمارة بمعايير أمن المعلومات للمنشآت الصحية، يستهدف في المرحلة الأولى ما يقارب 60 منشأة صحية، سيتم التدقيق عليها قبل نهاية العام الحالي، فيما ستشهد المراحل اللاحقة توسيعاً لنطاق التدقيق ليشمل كل المنشآت الصحية في الإمارة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن الجهود المتواصلة التي تكرسها الدائرة لضمان تطبيق أعلى مستويات الخصوصية وأمن المعلومات.

وستقوم الدائرة ضمن هذه الزيارات بضمان اتباع المنشآت الصحية لأعلى معايير أمن المعلومات الصادرة من الدائرة ودعمها في تحقيق مستويات عالمية في حماية بيانات المرضى وسرية المعلومات الصحية بشتى تصنيفاتها.

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