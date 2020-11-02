«زايد الخيرية» تكرّم حفظة القرآن الكريم عبر «المنصة الذكية»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرّمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الطلاب المتميزين الذين أنهوا حفظ القرآن الكريم خلال الإجازة الصيفية عبر المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بُعد التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومنحتهم الشهادات والجوائز.

وتقدمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بخالص الشكر لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية على هذه المبادرة وحرصها على الاحتفاء بحفظة القرآن وتكريمهم، ترسيخاً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع اللبنات الأولى لمراكز التحفيظ على مستوى الدولة، والتي نقطف غراسها الآن، مشيدة بامتداد المسيرة في ظل قيادتنا التي تولي اهتماماً بتعليم كتاب الله للناشئة.

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