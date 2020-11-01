صدور العدد " 562 " من مجلة " الجندي "

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت مجلة " الجندي " العسكرية الشهرية التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 562 لشهر نوفمبر 2020.

وتناول العدد الجديد الصادر باللغتين العربية والإنجليزية بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية .

وجاءت " كلمة الجندي " تحت عنوان " يوم العلم .. تأكيد على الانتماء ومواصلة مسيرة الارتقاء والنهضة بدولة الإمارات " حيث أكدت أن "يوم العلم" مناسبة وطنية غالية على قلوب مواطني دولة الإمارات، ففيها يتم تأكيد الاتحاد خلف أهداف وغايات وطنية واضحة، وتجدد التمسك بالحفاظ على ارتباط شعبها، وتلاحمهم للحفاظ على إنجازات الدولة، وتعيد تأكيد مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل السمو بالوطن والحفاظ على رفعته وتقدمه، بل وريادته في مصاف دول العالم المتقدمة ".

ويرصد العدد الجديد أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وجديد السلاح بمختلف دول العالم.

وتحت عنوان " مقاتلات الجيل الخامس تفتح السماء لإطلاق الجيل السادس"، خصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر نوفمبر 2020 للحديث عن مقاتلات الجيل الخامس، وأفردت مساحات مهمة لعرض المعلومات الأساسية عن أجيال المقاتلات، وما يميز كل جيل عن الآخر، بالإضافة إلى استعراضها أبرز المحاولات لتطوير نظم دفاع جوي مضاد لتلك المقاتلات.

وفي باب " لقاء العدد"، التقت " الجندي" دومينيك موريسيت، مدير مجموعة " نكستر" في الإمارات والأردن، وناقشت معه علاقات التعاون بين شركته والإمارات، ومجالات هذا التعاون، ومدى دعم شركة "نكستر" للصناعات العسكرية الإماراتية، ودورها أيضاً في دعم الجهود لمواجهة التحديات الناشئة في منطقة الخليج العربي، حيث تعتبر الشركة أحد الموردين الرئيسيين للأنظمة الأرضية لمعظم القوات المسلحة في المنطقة.

وفي باب "دراسات وتحليلات"، أعدت مجلة "الجندي" دراسة بعنوان: " المركبات البحرية المسيرة عن بُعد: إمكانات غير مستغلة"، كما نشرت دراسة بعنوان: " أنظمة لمواجهة تهديد الطائرات بدون طيار" ودراسة ثالثة بعنوان: "الذكاء الاصطناعي كيف سيُغير شكل حروب المستقبل".

وأفردت المجلة مساحات من صفحاتها لاستعراض آراء وتحليلات نخبة من الكتاب الإماراتيين والعرب للحديث عن مختلف القضايا والأمور التي تهم القراء .

وتعد "الجندي" مجلة عسكرية ثقافية شهرية تهتم بنشر الدراسات والبحوث والمقالات والأخبار العسكرية والثقافية والاقتصادية والطبية، وتحرص على تغطية أهم الأحداث الرياضة العسكرية، وترجمة أهم المواضيع والتحقيقات الصحفية واللقاءات مع كبار الشخصيات العسكرية والمدنية.

وصدر العدد الأول من المجلة في الأول من أكتوبر عام 1973 بهدف تغطية أخبار ونشاطات وزارة الدفاع والقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وتشارك مجلة "الجندي" في أهم المعارض العسكرية المحلية والعربية والدولية.

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