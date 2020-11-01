«أمان يا بلادي» يناقش التدابير الأمنية بالمناطق البرية

المصدر: الشارقة - البيان

ناقش برنامج «أمان يا بلادي»، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، والذي يبث على الهواء مباشرة، عبر أثير إذاعة الشارقة، في حلقته أمس، التدابير الأمنية بالمناطق البرية.

في البداية، تحدث العميد دكتور خالد الحمادي مدير مديرية المناطق الخارجية بالإنابة، حول تكثيف الوجود الشرطي، ونشر الدوريات الأمنية والمرورية، للحد من السلوكيات السلبية في المناطق البرية، والممارسات الخاطئة التي تصدر من قبل بعض الشباب من مستخدمي الدراجات النارية المزودة، والسيارات ذات الدفع الرباعي، والتي قد تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، إلى جانب أنها تسبب الضجيج والإزعاج لمرتادي المناطق البرية، ومنع كافة الممارسات التي تعكر صفو مرتادي هذه المناطق من العائلات، وتتسبب في إفساد متعتهم.

كما تحدث العميد الحمادي، عن الوجود الأمني المكثف بالمنطقة الشرقية، وخاصة في المعالم السياحية المنتشرة في خورفكان، والتي تشهد إقبالاً متزايداً من الجمهور خلال فترة العطلات، كما تطرق إلى هواة تسلق الجبال، موجهاً إياهم بضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة للصعود والنزول، مع مرشدين سياحيين مخصصين لهذا الغرض.

وفي ختام حديثه، دعا مرتادي المناطق البرية من أفراد الجمهور والأسر والعائلات، إلى الاستمتاع بوقتهم، بعيداً عن المخاطر والسلوكيات السلبية، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات المتعلقة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحرص على حماية أنفسهم وأطفالهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، في حال تجمع أكثر من عائلة، والإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات تؤدي إلى إقلاق راحتهم، أو تهدد أمنهم وسلامتهم.

وخلال الفقرة الثانية من الحلقة، تحدثت عبر الهاتف، حياة آل علي رئيس قسم البرامج والأنشطة بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حول دور الهيئة في الحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها مجتمعياً، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتنفيذاً لرؤيته في المحافظة على البيئة، وصون التنوع الحيوي، كما استعرضت بعض الحملات التوعوية المتواصلة، التي تقوم بها الهيئة لتوعية مرتادي المناطق البرية، بكيفية الاستمتاع بالطبيعة في بيئة آمنة، والتي آتت ثمارها، ولاقت صدى كبيراً بين أفراد الجمهور، كما تطرقت إلى أكثر المخالفات التي يتم رصدها في تلك المناطق.

وعبر مداخلة هاتفية، تحدث النقيب جابر أسد الأميري، حول القنوات التي وفرها مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة للمتعاملين، حرصاً منه على تقديم خدماته، وفق أفضل المعايير، بطريقة تلبي تطلعاتهم، وتراعي المحافظة على سلامتهم وصحتهم، وتوفير وقتهم وجهدهم، بما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة ويسر، وبما يحقق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، مستعرضاً أبرز الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المتعامل، من خلال قنوات تقديم الخدمة.

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