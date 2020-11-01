إطلاق خدمات «تسجيل» من المركبة في الشارقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تسجيل» بالتعاون مع شرطة الشارقة برنامجاً جديداً يهدف إلى تجربة تقديم خدمات «تسجيل» من المركبة في قرية تسجيل المركبات في الشارقة، وذلك امتثالاً للاحترازات الوقائية الصادرة عن الهيئات الصحية في الإمارات وحرصاً على سلامة الأفراد في إمارة الشارقة.

هذا ويشمل البرنامج الجديد عدداً من الخدمات مثل التحقق من أرقام لوحة المركبة، والأضواء، والعجلات، وحالة الطلاء والمحرك والحالة الميكانيكية، والمسافة التي قطعتها المركبة.

وبينما كان فحص المركبة وتسجيلها يتطلبان قيام موظف بالتحقق فعلياً من حالة المركبة ويستغرق وقتاً أطول، يأتي الفحص البصري المتطوّر ليتيح للعملاء استكمال فحص مركباتهم من دون الحاجة للخروج منها وفي غضون دقيقتين فقط، بحيث تكون النتيجة متوافرة لدى خروجهم من حارات الفحص.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نحرص في مجموعة إينوك على تلبية احتياجات عملائنا في مختلف أرجاء الدولة بالاستفادة من أحدث التقنيات والابتكارات، فقد دفعت جائحة كوفيد-19 العديد من المؤسسات إلى إعادة تقييم سبل مزاولة أعمالها، ما شجّعنا على العمل لتحويل هذه التحديات إلى فرص قيّمة للارتقاء بتميز خدماتنا».

وأضاف: «انطلاقاً من التزامنا الراسخ تقديم الخدمات الأفضل في فئتها لعملائنا الكرام، نتطلع قدماً لتحقيق النتائج الإيجابية للخدمة المتميزة لنواصل بذلك تعزيز مستويات رضا العملاء والتميز التشغيلي».

يُذكر أن خدمة الفحص البصري ستتوافر لتجديد المركبات المسجلة فعلياً من طراز 2015 فما فوق، إذ تفتتح المنشأة أبوابها من السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 صباحاً ولغاية 9:00 مساءً، وستكون هذه الخدمة التجريبية متاحة للعملاء مدة ثلاثة أشهر.

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