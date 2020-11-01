«ضاحية مغيدر» يبحث تعزيز التعاون مع بيت الشارقة الخيري

المصدر: الشارقة - البيان

بحث مجلس ضاحية مغيدر، أحد مجالس الضواحي التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، تعزيز التعاون مع بيت الشارقة الخيري بهدف دعم الأسر المتعففة في مناطق اختصاص الضاحية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد مجلس ضاحية مغيدر برئاسة ناصر بن عاشور رئيس مجلس ضاحية مغیدر وأعضاء المجلس إلى بيت الشارقة الخيري، استقبلهم خالد محمد الخيال رئيس مجلس الأمناء، وعلي محمد الخيال نائب مجلس الأمناء، وسلطان الخيال أمين عام المجلس، وأحمد الخيال عضو المجلس، وحسن الخيال وعمر الزرعوني، ورافق أعضاء مجلس الضاحية مسؤول المجلس حمد سالم آل علي ورئيس قسم شؤون الضاحية سلطان الحمادي.

وفي مستهل الاجتماع أبدى خالد الخيال، رئيس المجلس، ترحيبه بمجلس ضاحية مغیدر، وأشار إلى أن بيت الشارقة الخيري من خلال إدارتها حريصة على تعزيز التعاون المشترك بهدف تلاقي الأدوار لخدمة الأسر المتعففة والأهالي وإيصال المساعدات لمستحقيها.

بدوره نوه بن عاشور إلى الدور الإنساني المبذول من قبل بيت الشارقة الخيري في التواصل مع المحسنين وإيصال المساعدات إلى الأسر المتعففة.

وأكد أن مجلس ضاحية مغيدر يتطلع ومن خلال دورة الاجتماعي إلى العمل على خدمة الأهالي من خلال التعاون المشترك مع بيت الشارقة الخيري في تنسيق الأعمال الثنائية لدفع مسيرة العمل الخيري.

بعدها جرى خلال الاجتماع بحث آليات العمل بهدف تكامل الجهود والعمل على التنسيق بشأن إجراءات الوصول إلى الأسر المتعففة.

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