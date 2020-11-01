شرطة عجمان تكرم أفراد دوريات أمان المتميزين

المصدر: عجمان - البيان

كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من أفراد دوريات أمان المرورية تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان، وذلك ضمن إطار تحفيز ومكافأة الموظفين المتميزين، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

وكرم المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، عدداً من أفراد دوريات أمان المرورية، قائلاً إن التكريم جاء تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن والأمان وإخلاصهم في العمل، من خلال التزامهم بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع بخدمتهم وتعزيز نسبة الشعور بالأمان لديهم، وإسهامهم في ضبط المطلوبين والمخالفين، وضبط الحركة المرورية في طرق الإمارة.

وفي ختام التكريم شكر المقدم سيف عبدالله الفلاسي المكرمين على تميزهم في أداء مهامهم، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميز الموظفين المتميزين وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جانبهم عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هما واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة عجمان المتميزة.

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