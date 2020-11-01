«التميز في علاج الأورام» يستعرض آخر التطورات الطبية

المصدر: دبي - وام

اختتمت في دبي أعمال مؤتمر «التميز في علاج الأورام» واستمر لـ 3 أيام بمشاركة عدد من أبرز الخبراء والمختصين في علاج الأورام من المنطقة والعالم. وعقد المؤتمر الافتراضي بتنظيم من شركة «إندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «إندكس القابضة»، وبدعم من هيئة الصحة في دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع المدرسة العربية لجراحة المسالك البولية.

وتضمنت فعاليات المؤتمر 9 محاور تم خلالها تقديم 30 جلسة بمشاركة عدد من أبرز الخبراء العالميين ومنهم البروفيسورة سولانج بيتر رئيسة الجمعية الأوروبية لعلم الأورام الطبي، والبروفيسور ستيفن آر دي جونستون استشاري طب الأورام رئيس قسم وحدة الثدي في مؤسسة «Royal Marsden NHS Foundation Trust»، والبروفيسور براد سومر المتخصص في طب الأورام ورئيس «ويست كلينيك» في الولايات المتحدة.

وذكرت الدكتورة شاهينة داوود استشارية طب الأورام رئيسة المؤتمر:«إن مؤتمر التميز في علاج الأورام نجح في إدارة أكثر من 12 اجتماعاً جانبياً لمناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالتخصصات الفرعية لعلم الأورام التي تطرقت إلى أهم وأحدث الموضوعات التي تناقش آخر التطورات والإبتكارات في مجال العلوم الصحية والرعاية الطبية من خلال جلسات قدمها أكثر من 200 متحدث وخبير عالمي من عدة دول، مشيرة إلى أن أبرز المختصين وأصحاب القرار من المشاركين ساهموا بتقديم أكثر من 32 ساعة من البث على مدار الحدث».

وعقد اجتماع افتراضي بالتزامن مع مؤتمر التميز في علاج الأورام من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق «IFHNOS» والذي يضم في عضويته جمعيات من أكثر من 65 دولة حول العالم بمشاركة نخبة من الأطباء المعنيين حول العالم لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بتشخيص وعلاج أورام الرأس والعنق.

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