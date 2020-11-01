مجلس الوزراء يصادق على اتفاقية إعفاء التأشيرات المتبادل مع دولة إسرائيل

المصدر: البيان الإلكتروني

صادق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأحد، على عدد من الاتفاقيات بين حكومة دولة الإمارات وعدد من الدول الصديقة.

وشملت الاتفاقيات، المصادقة على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

وكان وفد إماراتي حكومي، وصل إلى إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا. ووقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة. وضم الوفد الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

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