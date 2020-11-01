مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أقر اليوم مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم .. مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021 .. وأولويات التنمية ستبقى أولوية..

وتابع سموه : دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 بإذن الله ..الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة .. ولديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021 .. والذي سيكون عاماً أفضل إنجازًا وأكثر كفاءةً بإذن الله .

وأضاف سموه: كما اطلعنا اليوم على إنجازات جهاز الإمارات للاستثمارات وخططه المستقبلية .. الجهاز يضم كافة أصول الحكومة الاتحادية الاستثمارية .. ويعتبر رافداً لميزانياتها .. وذراعاً لترسيخ قوة اقتصادنا الوطني .

واعتمد سموه اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للشباب برئاسة معالي شما المزروعي .. واعتمد المجلس توجيه الجهات الحكومية والخاصة باستخدام الهوية الاعلامية لدولة الإمارات ضمن حملاتهم الخارجية لتوحيد جهود الترويج للدولة في كافة الحملات.

كما صادق سموه على 6 اتفاقيات دولية اقتصادية مع 6 دول جديدة في القارة الافريقية ...مؤكدا أن علاقة الإمارات مع القارة السمراء في تصاعد مستمر .. و الامارات ضمن المستثمرين الأكبر عالميا في مسيرتها الاقتصادية .

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