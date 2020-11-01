«دفاع مدني دبي» و«الاتحاد للقطارات» يتعاونان لسلامة شبكة السكك الحديدية

المصدر: دبي - البيان

وقع العميد جمال بن عاضد المهيري المدير العام للدفاع المدني بالإنابة، في الإدارة العامة للدفاع المدني دبي، ونشأت البداونة، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن في شركة الاتحاد للقطارات، مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، بشأن تقديم خدمات السلامة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك من خلال إنشاء برامج مشتركة، من شأنها تحديد إجراءات السلامة والتدابير الوقائية المناسبة واللازمة لحماية البضائع والركاب وجميع مستخدمي شبكة السكك الحديدية وذوي الصلة المباشرة بالمناطق.

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