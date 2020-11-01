14 ألف مستفيد من المساعد الافتراضي «آمنة» في شرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن 14 ألفاً و132 متعاملاً قدموا معاملاتهم وحصلوا على خدماتهم عبر الأوامر الصوتية عن طريق الحديث مع «آمنة» المساعد الافتراضي الذي توفره شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، وذلك منذ بداية العام الجاري إلى الأول من أكتوبر.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي أن المساعد الافتراضي «آمنة» هو برنامج يعتمد على تنفيذ معاملات المتعاملين عبر الأوامر الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتم إنجازه بمتابعة مباشرة من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وضمن الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الإدارات العامة الساعية لتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطورة متوافرة عبر الهواتف الذكية، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل توجهات حكومة دبي الذكية ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

وأضاف العميد خالد ناصر الرزوقي أن خدمات «آمنة» تأتي من ضمن الخدمات التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي للمساهمة في توفير الجهد والوقت على المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة كل الحرص على توفير خدمات جديدة وفريدة من نوعها في تطبيقها الذكي من أجل إسعاد أفراد المجتمع وتقديم خدمات لهم على مدار 24 ساعة.

خدمات

وأوضح العميد الرزوقي أن من أهم الخدمات الصوتية التي تقدمها «آمنة» خدمة بحث الحالة الجنائية، ودفع المخالفات المرورية، وشهادة بحث الحالة المرورية، وإشعارات الحوادث، وخدمة «عين الشرطة»، وقيادات شرطة دبي في خدمتكم، وشهادة براءة ذمة مرورية، والاستعلام عن حالة الطلبات، وأمن المساكن، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن العديد من الخدمات التي تقدمها شرطة دبي ومكان أقرب مركز شرطة وتقديم الملاحظات والشكاوى والإجابة عن بعض الأسئلة العامة المتعلقة بشرطة دبي.

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