راشد النعيمي يدشن طائرة توفّر بيانات دقيقة في التخطيط الحضري

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أحدث طائرة بدون طيار للإقلاع والهبوط العمودي والتي تقوم بتوفير بيانات دقيقة في مجال التخطيط الحضري، وذلك بحضور عبدالرحمن النعيمي ، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط .

وأكد أن الدائرة تسعى لتسخير كافة التقنيات الحديثة وتوظيفها للارتقاء في العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، موضحاً أن الطائرة ستعمل على توفير بيانات عالية الدقة تسهم في تحديد المواقع والتوجيه بالإضافة لتتبع الامتداد الحضري للمدينة والحصول على صور جوية حديثة للمشاريع العمرانية المتنوعة.

وأعرب عن فخره بالكوادر المواطنة والمؤهلة والتي تسعى بشكل دائم للبحث عن الحلول وإيجاد الحلول التي تفوق التوقعات وتسخر جهودها متكاثفة لتحقيق الأفضل في شتى المجالات، مبيناً أننا ارتأينا تدشين الطائرة تزامناً مع اليوم العالمي للمدن والذي يوافق تاريخ31 أكتوبر من كل عام.

وذكر أن الكوادر المؤهلة ستعمل على استخدام الطائرة في تصوير مساحات كبيرة من إمارة عجمان خلال أيام قليلة فقط ، مبيناً أن الطائرة ستقدم نماذج ثلاثية الأبعاد عن المدينة وستركز على التضاريس المتنوعة ، كما وستلقي الطائرة الضوء على الظواهر البيئية بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

واستمع لشرح مفصل قدمه المهندس علي الشحي عن الطائرة وأهدافها ومراحل العمل بها، مبيناً أن الطائرة صُممت باستخدام مواد متينة وحُرص على تصميمها بشكل معياري وفريد ليجعلها سهلة النقل والتجميع والتفكيك كما وزودت ببوصلة مغناطيسية داخلية وبوصلة مغناطيسية خارجية.

وأشار الى أن التصميم الديناميكي الهوائي المثبت والوحدات المدمجة في الطائرة تمنحها العديد من الميزات ومن بينها تميزها بقدرات طيران مستقرة كما وتسمح بطارية الجهد العالي بوقت طيران يبلغ 150 دقيقة بدون حمولة.

وأضاف أن الطائرة تتضمن برنامج التحكم الأرضي متعدد الوظائف والمنصات مما يوفر دقة عالية في الاقلاع والهبوط كما ويضمن سلامة الطيران في حالات الطوارئ والتي تضم ضعف البطارية أو فقدان ارتباط البيانات أو الأقمار الصناعية التابعة لنظام GNSS.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز