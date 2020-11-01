هوية رقمية لدخول المستخدمين إلى خدمات «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة الهوية الرقمية لتسجيل دخول المستخدمين إلى كل خدماتها الرقمية من خلال الحساب الموحد للخدمات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة وهيئة أبوظبي الرقمية؛ وفي إطار تحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة في تسهيل الوصول إلى خدماتها العدلية والقانونية وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.

تقدم

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن دائرة القضاء كانت السباقة في الاستجابة نحو توحيد الدخول الرقمي للخدمات الحكومية في الدولة .

وأضاف؛ إن العمل بهذه الخدمة سيكون حالياً بالتوازي مع خدمة «الدخول الذكي» المعتمدة حالياً، والتي سيتم إيقاف العمل بها على جميع المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمنصات الرقمية منتصف شهر ديسمبر من العام الحالي 2020. حيث سيتم الاعتماد فقط على خدمة الهوية الرقمية مما سيتيح للمتعاملين حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات الحكومية عبر تطبيق يتم تنزيله على الهواتف الذكية، وهو ما سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات عبر تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين.

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