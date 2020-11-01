«استشاري الشارقة» يناقش دور «الإنماء التجاري» بتجاوز «كورونا»

المصدر: الشارقة - البيان

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة التي عقدها الأربعاء الماضي ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر لأعمال ورؤى وجهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وتعرف على أدوارها في تجاوز جائحة كورونا المستجد.ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري، وذلك بمقره في مدينة الشارقة بعد أن كثف المجلس من جهوده لأخذ كافة الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي خلال انعقاد جلسته.

حضر عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي خالد جاسم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة، وإيمان سعيد المحرزي مدير الإدارة العامة للخدمات المؤسسية، وأحمد عبيد الطنيجي مدير إدارة المعايير السياحية.

ثم ألقى رئيس المجلس الاستشاري علي ميحد السويدي كلمة رحب بها بخالد جاسم المدفع ومعاونيه من هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

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