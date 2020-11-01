«خيرية أم القيوين» توزّع 100 جهاز لوحي لطلبة المدارس

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وزعت جمعية أم القيوين الخيرية للمرة الثانية 100 جهاز لوحي لطلبة المدارس حتى يتمكنوا من التفاعل في عملية (التعلم عن بعد) في الوقت الذي يناسبهم ومن أي مكان يوجدون فيه ليستفيد منها أولياء أمور الطلبة، وذلك بتوجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية وتماشياً مع المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لدعم التعليم التفاعلي عن بعد، ونظراً للطلبات المتزايدة للجمعية فيما يتعلق بتوفير أجهزة الآيباد. وأكد الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس الإدارة على ضمان استمرارية التعليم والعمل وهما مسؤولية الجميع ،متوجهاً بالشكر للحكومة الرشيدة لما تقدمه من جهود لاستمرارية العملية التعليمية لخلق نظام تعليمي عن بعد يحقق التميز والاتقان والجودة ، مبيناً أن الجمعية الخيرية - دائما – ما تسخر كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية ، واضعة طلبة العلم بمختلف مراحلهم الدراسية نصب عينيها.

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